Прес-конференція Порошенка. Пряма трансляція

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Петро Порошенко під час минулого звіту перед журналістами

Президент вперше з червня 2016 року звітує перед журналістами

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Захід розпочався о 15:00.

Прес-конференцію президента транслюють телеканали «112 Україна», NewsONE, ZIK, «Еспресо» і «Громадське ТБ». Вступне слово глави держави також показують «UA:Перший» та обласні філії Національної телекомпанії України.

Пряму трансляцію прес-конференції Порошенка також можна дивитися тут.

Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.

Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму. Очікують, що 17 травня Порошенко у Страсбурзі в будівлі Європейського парламенту підпише відповідну угоду, вона набуде чинності за 20 днів після публікації в «Офіційному журналі» ЄС.