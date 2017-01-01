Розпочалося екстрене засідання ОБСЄ щодо Авдіївки

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Україна закликає партнерів посилити тиск на Росію

Постійна рада ОБСЄ розпочала екстрене засідання через загострення ситуації в Авдіївці. Про це повідомила в Твіттері речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Розпочалось термінове засідання ОБСЄ щодо злочинів російської сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ», - написала вона.

Розпочалось терм засідання ОБСЄ щодо злочинів рос сторони в Авдіївці. Закликаємо наших партнерів посилити тиск на РФ https://t.co/TQyjZOsoxZ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 января 2017 г.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено