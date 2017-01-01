  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Розпочалося екстрене засідання Ради нацбезпеки України

    • Сьогодні, 10:41
    • Розсилка
    Засідання РНБО
    Засідання РНБО

    «Наша мета – відновлення суверенітету України», – заявив Порошенко

    Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстрене засідання. Про це повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

    Читайте також

    «Почалося екстрене засідання РНБО», – написав він.

    За його словами, Порошенко під час засідання заявив: «Наша мета – відновлення суверенітету України».

    Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України планує, зокрема, розглянути питання щодо російського Сбербанку.

    Читайте також
    РНБО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ