Розпочалося екстрене засідання Ради нацбезпеки України
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Засідання РНБО
«Наша мета – відновлення суверенітету України», – заявив Порошенко
Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстрене засідання. Про це повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.
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«Почалося екстрене засідання РНБО», – написав він.
Почалося екстренне засідання РНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.
За його словами, Порошенко під час засідання заявив: «Наша мета – відновлення суверенітету України».
Наша мета - відновлення суверенітету України. Президент на РНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 15 марта 2017 г.
Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України планує, зокрема, розглянути питання щодо російського Сбербанку.