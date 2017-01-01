  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)

    • Сьогодні, 10:06
    • Розсилка
    <span lang="UK">Мітинг біля Оболонського районного суду</span>
    Фото: Михайло Глуховський - Главком
    Мітинг біля Оболонського районного суду

    Біля Облолонського райсуду триває мітинг

    Біля Оболонського районного суду, де розпочалося підготовче засідання щодо звинувачення ГПУ до колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді, триває мітинг. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Біля суду перебуває близько 30 осіб. Вони тримають прапори та час від часу вигукують: «Янукович, під арешт».

    Засідання суду розпочалося вчасно, о 10-й годині. 

    За словами кореспондента «Главкома», біля будівлі суду багато журналістів. Не всі змогли потрапити на засідання. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)
    Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)
    Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)
    Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)

    Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович не буде присутнім сьогодні, 4 травня, на підготовчому засіданні в Оболонському районному суді.

    Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

    Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку. 

    Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

    Юрій Луценко Віктор Янукович арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ