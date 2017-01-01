Розпочалося слухання справи щодо держзради Януковича (оновлюється)

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Фото: Михайло Глуховський - Главком Мітинг біля Оболонського районного суду

Біля Облолонського райсуду триває мітинг

Біля Оболонського районного суду, де розпочалося підготовче засідання щодо звинувачення ГПУ до колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді, триває мітинг. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Біля суду перебуває близько 30 осіб. Вони тримають прапори та час від часу вигукують: «Янукович, під арешт».

Засідання суду розпочалося вчасно, о 10-й годині.

За словами кореспондента «Главкома», біля будівлі суду багато журналістів. Не всі змогли потрапити на засідання.

Нагадаємо, колишній президент Віктор Янукович не буде присутнім сьогодні, 4 травня, на підготовчому засіданні в Оболонському районному суді.

Як повідомляв «Главком», раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.