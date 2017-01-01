Розпочато евакуацію людей з Авдіївки. Терористи не припиняють нищити місто «Градами»
- Сьогодні, 12:20
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Ситуація в Авдіївці стає все більш напруженою
Наразі розпочалась евакуація жителів старої частини Авдіївки через обстріли з «Градів».
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Євген Дейдей.
Він зазначив, що наразі ситуація в Авдіївці стає все більш критичною.
«Просто зараз почалася евакуація старої частини Авдіївки через сильні обстріли «Градами», - наголосив Дейдей.
Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.
Як стало відомо, терориста Гіві поранено в боях під окупованим Донецьком.
Раніше повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.
Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.