Розпочато евакуацію людей з Авдіївки. Терористи не припиняють нищити місто «Градами»

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Ситуація в Авдіївці стає все більш напруженою

Наразі розпочалась евакуація жителів старої частини Авдіївки через обстріли з «Градів».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Євген Дейдей.

Він зазначив, що наразі ситуація в Авдіївці стає все більш критичною.

«Просто зараз почалася евакуація старої частини Авдіївки через сильні обстріли «Градами», - наголосив Дейдей.

Раніше повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Як стало відомо, терориста Гіві поранено в боях під окупованим Донецьком.

Раніше повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.

Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.