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    Розпочато евакуацію людей з Авдіївки. Терористи не припиняють нищити місто «Градами»

    • Сьогодні, 12:20
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    Ситуація в Авдіївці стає все більш напруженою

    Наразі розпочалась евакуація жителів старої частини Авдіївки через обстріли з «Градів».

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    Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Євген Дейдей.

    Він зазначив, що наразі ситуація в Авдіївці стає все більш критичною.

    «Просто зараз почалася евакуація старої частини Авдіївки через сильні обстріли «Градами», - наголосив Дейдей.

    Раніше  повідомлялося, що рятувальники вже підготувались до евакуації людей з Авдіївки.

    Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан, рятувальники терміново перекинули у місто додаткові технічні засоби. Бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання. 

    Як стало відомо, терориста Гіві поранено в боях під окупованим Донецьком.

    Раніше  повідомлялося, що загін терориста Гіві готується до штурму Авдіївки.

    Нагадаємо, терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці.

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