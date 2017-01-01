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    Розпочався саміт країн ГУАМ

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    Глави урядів - держав-учасниць ГУАМ
    Глави урядів - держав-учасниць ГУАМ

    Відбувається засідання глав урядів - держав-учасниць ГУАМ

    Розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. У рамках саміту країн-учасниць ГУАМ розпочалося засідання глав урядів - держав-учасниць Організації.

    За результатами засідання передбачається підписання документів делегаціями Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.

    Також запланований спільний брифінг прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, прем’єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, прем’єр-міністра Республіки Молдова Павла Філіпа та віце-прем’єр-міністра Азербайджанської Республіки Ісмета Дурсун огли Абасова.

    У рамках саміту країн-учасниць ГУАМ глави урядів також візьмуть участь у бізнес-форумі ГУАМ «ГУАМ - територія вільної торгівлі і транзиту».

    митниця Володимир Гройсман
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