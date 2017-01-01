Розпочався суд у справі Авакова

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Глава МВС не надав відповідь на звернення народного депутата Луценка

У Печерському райсуді Києва розпочався розгляд адміністративного протокола, складеного апаратом Верховної Ради України відносно міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко, передає «Главком».

Луценко траслює відео із залу засідання на своїй сторінці у Facebook/

У Міністерстві внутрішніх справ «Главкому» відмовилися коментувати цю інформацію. Також у прес-службі не уточнили чи буде присутнім на судовому засіданні глава МВС.

Нагадаємо, Арсен Аваков не надав у встановлений законом строк відповідь на звернення народного депутата Ігоря Луценка.