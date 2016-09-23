  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Розробниця Кодексу парламентської етики: Саме бійки роблять депутатів популярними

    • Сьогодні, 08:40
    • Розсилка
    Світлана Матвієнко
    Світлана Матвієнко

    Чорний піар – теж піар. Через бійки в українській політиці запам’ятовується обличчя – Матвієнко

    Бійки роблять деяких політиків дуже популярними. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, яка займається розробкою Кодексу етики для народних депутатів.

    Читайте також

    «Будь-яка бійка в українському парламенті, на жаль, отримує величезну підтримку, зокрема в соцмережах. Це той випадок, коли чорний піар – теж піар. Якщо ви подивитеся на тих політиків, які весь час гамселять один одного, то вони стали популярними і впізнаваними завдяки маханню кулаками»,- зазначила експерт.

    За словами  розробниці кодексу депутатської етики, бійки будуть тривати до тих пір, поки буде запит суспільства. «Якщо виборець і надалі хотітиме бійок, то це все продовжуватиметься. А якщо буде суспільний осуд і депутат розумітиме, що після подібної поведінки він не зможе стати знову членом парламенту, тоді почнеться зворотній процес», - додала Матвієнко.

     Детальніше читайте: Чи повинні депутати мати перевагу при паркуванні автівок? Парламентська етика та її дилеми

    Читайте також
    депутати бійка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ