Розробниця Кодексу парламентської етики: Саме бійки роблять депутатів популярними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Матвієнко

Чорний піар – теж піар. Через бійки в українській політиці запам’ятовується обличчя – Матвієнко

Бійки роблять деяких політиків дуже популярними. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко, яка займається розробкою Кодексу етики для народних депутатів.

«Будь-яка бійка в українському парламенті, на жаль, отримує величезну підтримку, зокрема в соцмережах. Це той випадок, коли чорний піар – теж піар. Якщо ви подивитеся на тих політиків, які весь час гамселять один одного, то вони стали популярними і впізнаваними завдяки маханню кулаками»,- зазначила експерт.

За словами розробниці кодексу депутатської етики, бійки будуть тривати до тих пір, поки буде запит суспільства. «Якщо виборець і надалі хотітиме бійок, то це все продовжуватиметься. А якщо буде суспільний осуд і депутат розумітиме, що після подібної поведінки він не зможе стати знову членом парламенту, тоді почнеться зворотній процес», - додала Матвієнко.

Детальніше читайте: Чи повинні депутати мати перевагу при паркуванні автівок? Парламентська етика та її дилеми