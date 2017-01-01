Розшукуваних Інтерполом іноземців виявили в Україні

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Фото: Politeka Прикордонниками за допомогою бази даних Інтерполу реалізовано понад 3,4 тисячі спрацювань

Прикордонники передали затриманих Нацполіції

Прикордонники за базою даних Інтерполу затримали розшукуваних громадян Молдови та України. Злочинців виявили та арештували протягом доби співробітники Держприкордонслужби за базою даних Інтерополу, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Вночі в пункті пропуску «Бориспіль» відбулося спрацювання бази даних стосовно громадянки Молдови. Жінку розшукували молдовські правоохоронні органи з метою арешту за шахрайство.

А в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону виявили за базою даних Інтерполу громадянина України. Жителя міста Шостка розшукували правоохоронці Сумщини з метою арешту за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Про виявлених правопорушників поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманих передано співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, з початку підключення до бази даних Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – реалізовано понад 3,4 тисячі спрацювань, у тому числі виявлено 2,6 тисячі осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.