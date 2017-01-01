Розшукуваних Інтерполом іноземців виявили в Україні
- Сьогодні, 12:38
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Прикордонники передали затриманих Нацполіції
Прикордонники за базою даних Інтерполу затримали розшукуваних громадян Молдови та України. Злочинців виявили та арештували протягом доби співробітники Держприкордонслужби за базою даних Інтерополу, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.
«Вночі в пункті пропуску «Бориспіль» відбулося спрацювання бази даних стосовно громадянки Молдови. Жінку розшукували молдовські правоохоронні органи з метою арешту за шахрайство.
А в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону виявили за базою даних Інтерполу громадянина України. Жителя міста Шостка розшукували правоохоронці Сумщини з метою арешту за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).
Про виявлених правопорушників поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманих передано співробітникам Національної поліції.
Нагадаємо, з початку підключення до бази даних Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – реалізовано понад 3,4 тисячі спрацювань, у тому числі виявлено 2,6 тисячі осіб, 147 викрадених транспортних засобів та понад 700 викрадених або втрачених паспортних документів.