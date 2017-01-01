Розслідування щодо «депутата «ЛНР» розпочали на Луганщині

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Фото: Уніан За клопотанням прокуратури Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування.

Ймовірне покарання позбавлення волі від 5 до 10 років

За клопотанням прокуратури Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно «депутата Народної ради «ЛНР» у вчиненні ним кримінальних правопорушень, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної організації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передає «Главком».

«За клопотанням прокуратури Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно чиновника терористичної організації «ЛНР», - зазначено у документі

Вказаний «депутат» діє у складі терористичної організації «ЛНР», яка здійснює діяльність, спрямовану на відокремлення території Луганської області від України, на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також незаконну зміну меж території та державного кордону України всупереч Конституції України.

Санкції ч.1 ст.109 КК України та ч.2 ст.110 КК України передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої; санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.