Розслідування щодо Іванющенка триває, - Генпрокуратура

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Проводиться розслідування за фактом організації розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах: в сумі близько 177 млн гривен

У Генеральній прокуратурі заявили, що кримінальні провадження за підозрою соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка об’єднані і за ними триває досудове розслідування.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

Як наголошується проводиться розслідування за фактом організації розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах, в сумі близько 177 млн гривень під час укладання договорів між ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Карпатибудінвест».

«Також розслідування проводиться за фактом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах в сумі близько 650 млн гривень», - заявили у ГПУ.

«У даному випадку йдеться про розкрадання кіотських грошей, виділених на виконання капітального ремонту 38 об’єктів соціальної сфери у Луганській області, тобто у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», - йдеться у повідомленні.

«Тому, наразі не представляється можливим проведення необхідних процесуальних дій, у тому числі експертиз, для завершення розслідування кримінального провадження за вказаним фактом», - повідомляє прес-служба.

Крім того, як зазначається, ГПУ проводить досудове слідство за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок», що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах та організації підписання, за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленого документу.

Нагадаємо, 3 березня Рада ЄС зняла санкції з Іванющенка.

Раніше Верховний Суд закрив всі справи щодо Іванющенка. У ВСУ заявили, що в закритті справ по Іванющенку винна Генпрокуратура.

Олігарха Іванющенка оголошували у розшук у зв'язку зі звинуваченням у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах.