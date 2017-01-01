Розслідування щодо Охендовського продовжено ще на два місяці

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Михайло Охендовський у суді

13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування у справі Михайла Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжує розслідувати справу, в якій фігурує голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. Про це заявив керівник САП Назар Холодницький під час засідання Антикорупційного комітету.

«Станом на сьогодні слідство (щодо Охендовського. – Ред.) триває», – повідомив він.

Холодницький зазначив, що 13 лютого завершився двомісячний термін проведення досудового розслідування. «Детективи своєчасно звернулися з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки там виявилося, що треба проводити ще низку слідчих дій», – сказав він.

Холодницький погодив це клопотання, і досудове розслідування продовжено ще на два місяці.

Нагадаємо, що 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище).

21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП в усуненні Охендовського з посади голови ЦВК.

9 лютого Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги САП на рішення стосовно відсторонення Михайла Охендовського від посади голови ЦВК.