Розслідування у справі Насірова займе щонайменше чотири місяці – адвокат

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Роман Насіров

Водночас адвокат не зміг точно спрогнозувати, коли у справі Насірова «буде поставлена крапка»

Справа відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не буде швидкою. Розслідування буде продовжено щонайменше на чотири місяці.

Про це Ігор Черезов, один з адвокатів Романа Насірова розповів в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє «Інтерфакс-Україна»

«Коли в справі буде поставлена крапка - важко сказати, думаю, розслідування буде продовжено мінімум до чотирьох місяців, принаймні, щодо самого Насірова. Нам адвокатам дали досить об'ємний пакет документів, який потрібно вивчити та надати свої контраргументи. У захисту було на це тільки три доби перед і під час розгляду справи в суді, ми будемо готуватися до захисту», - заявив Черезов.

Адвокат також зазначив, що питання про внесення застави наразі не розглядається.

Вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заставу в 2 млрд грн, за його словами «не виправдані ні юридично, ні економічно».

Як повідомляв «Главком», вчора керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розраховує, що через два місяці обвинувальний акт щодо відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова буде спрямований до суду.

Холодницький вчора також зазначив, що САП просить Апеляційний суд встановити пропорційну завданими збитками грошову заставу, як альтернативу триманню під вартою в розмірі 2 млрд грн.