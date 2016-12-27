Розстріл Майдану: На суді у справі екс-беркутівців потерпілий розповів про поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік свідчив про те, як хотів допомогти пораненому, в якого вистрілили на його очах

Святошинський районний суд Києва, який розглядає справу проти п’яти колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського – продовжив заслуховувати свідчення потерпілих у справі, а також дослідив матеріали, які стосуються замаху на умисне вбивство потерпілого 20 лютого 2014 року Петра Ковальчука. Він зазнав вогнепального поранення на вулиці Інститутській.

Чоловік свідчив про те, як хотів допомогти пораненому, в якого вистрілили на його очах. Через декілька секунд після того, як він підійшов до нього, Ковальчук і сам був поранений, сказав він у залі суду.

За словами потерпілого, на момент поранення він перебував перед так званою сніговою барикадою на вулиці Інститутській. Ковальчук припустив, що постріли велися з-за цієї барикади, бо звідти час від часу виринали «чорні шоломи», які, за словами прокурора Романа Псюка, були ідентифіковані як співробітники «Беркуту».

«Дякувати Богу, я живий, я живу. Мене врятували люди, людина мене витягнула, дякую лікарям. Я приїхав сюди з’ясувати причину, з'ясувати, хто мене поранив, не тільки за себе, а за багатьох, які загинули», – сказав Петро Ковальчук.

Прокуратура вважає, що свідчення Ковальчука підтверджують факти, які були встановлені під час досудового слідства.

«Ми встановили, що було вогнепальне поранення. У цього потерпілого була вилучена куля, вона в ході досудового слідства ідентифікована як вистрілена з автомата одного зі співробітників «Беркуту», який на даний час перебуває в розшуку. Вкотре підтвердились факти, які були встановлені під час досудового слідства, про причетність спецроти «Беркут» до вчинення класичних убивств або замахів на вбивство учасників Майдану», – прокоментував перебіг судового засідання прокурор департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк.

Прокурор також зауважив, що суд уже заслухав приблизно половину від кількості потерпілих.

Водночас захисники фігурантів справи стверджують, що свідчення потерпілого та слідчий експеримент показали, що поранення потерпілий зазнав унаслідок пострілу з готелю «Україна», бо куля влучила йому в спину.

«Судячи зі свідчень потерпілого та слідчого експерименту, можна чітко вказати, що поранення він зазнав із готелю «Україна». Там екс-беркутівців не було, там були демонстранти, там перебували снайпери з числа демонстрантів, і проти цього не заперечує саме обвинувачення», – стверджує адвокат колишніх спецпризначенців Олександр Горошинський.

Наступне засідання у справі проти п’яти колишніх беркутівців відбудеться 26 січня.

Прокурор припустив, що впродовж цього року суд зосередиться на заслуховуванні потерпілих і свідків.