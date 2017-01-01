Розстрілом автобуса у Волновасі керував російський полковник – Генпрокуратура

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За іноформацією ГПУ, Синельников з метою ведення агресивних дій проти України прибув на територію Донеччини, де отримав позивний Захар

Генеральна прокуратура України встановила осіб, причетних до обстрілу пасажирського автобуса у Волновасі, внаслідок якого загинуло 12 людей.

Особами, причетними до скоєння теракту, назвали полковника ЗС Росії, громадянина Росії Анатолія Синельникова і українського громадянина Шпакова.

Шпаков безпосередньо керував артилерійським батальйоном, що вів обстріл, внаслідок якого загинули люди.

У свою чергу, Синельников обіймав посаду командира (куратора) 5-ї армійської бригади і командував діями Шпакова.

За інформацією ГПУ, Синельников з метою ведення агресивних дій проти України прибув на територію Донеччини, де отримав позивний Захар.

Винуватець обстрілу Шпаков зараз перебуває на території «ДНР».

Нагадаємо, 13 січня 2015 року внаслідок обстрілу українського блокпосту під Волновахою на Донеччині 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка – Донецьк» загинули (10 на місці, а двоє померли в лікарні). Також було поранено 16 цивільних і двох українських силовиків.

Прокуратура кваліфікувала обстріл маршрутки під Волновахою як терористичний акт і відкрила кримінальне провадження.

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