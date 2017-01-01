Розстріляний в Києві бізнесмен був пов’язаний з криміналітетом - ЗМІ

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Автомобіль загиблого

За інформацією ЗМІ, Ряжев також займався рейдерством

Застрелений напередодні в Києві бізнесмен Олександр Ряжев був відомий в Одесі під кличкою «Беня». Ресторанний бізнес був основним легальним заняттям убитого: на початку 2000-х бізнесмен володів рестораном «Вітрина» в Одесі.

Відповідні факти наводить видання «Страна».

ЗМІ додає, що Ряжев також володів рестораном «Зебра» та орендував пляж. За інформацією знайомих загиблого, в його бізнес з кінця 90-х вкладали великі гроші московські партнери, в тому числі, за інформацією джерел видання в поліції - відоме російське злочинне угруповання.

Крім ресторанного бізнесу, Олександр Ряжев, начебто, займався рейдерством – так, наприклад, в 2009 році він шляхом судових комбінацій і фіктивного банкрутства заволодів одним з універмагів в Києві, а потім продав величезне приміщення магазину іноземцям.

Видання додає, що Ряжев був азартним картковим гравцем, причому примудрявся програвати великі суми грошей. Власне, до 2014 року бізнесмен програв і заборгував понад півмільйона доларів з грошей московських так званих «інвесторів».

За словами джерел видання в поліції, Олександра Ряжева могли вбити через те, що «інвестори» були незадоволені тим, що одесит програв гроші із «загальної каси».

Видання «Оdessa1» водночас додає, що Олександр Ряжев відомий рейдерським захопленням одеської «Облспоживспілки».

Як повідомляв «Главком», в середу ввечері у Києві невідомий розстріляв «Мерседес» одеського бізнесмена. Подія сталась у Голосіївському районі столиці, коли чоловік разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Внаслідок стрілянини Ряжев загинув, а дітей доставили в лікарню.

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