Розвідка Нідерландів звинуватила Москву у спробі вплинути на результати виборів

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Голова розвідслужби Нідерландів Роб Бертоль

За даними доповіді керівника спецслужби, загроза з боку Росії в Нідерландах і Європі значно вище, ніж рік тому

Згідно зі щорічною доповіддю розвідки Нідерландів, Росія намагалася вплинути на результат виборів минулого місяця, поширюючи фейкові новини, передає УНН.

Голова розвідслужби Нідерландів Роб Бертоль заявив, що «Москві не вдалося істотно вплинути на виборчий процесс».

«Я думаю, що вони намагалися підштовхнути виборців в неправильному напрямку, поширюючи новини, які не відповідають дійсності», — сказав він.

Зазначається, що за даними доповіді, «загроза з боку Росії в Нідерландах і Європі значно вище, ніж рік тому».

«У своєму прагненні позиціонувати себе як наддержава, Росія не боїться використовувати методи «холодної війни», щоб домогтися політичного впливу», — йдеться в доповіді.

Як відомо, екс-радник президента США Майкл Флінн зізнався, що отримав від Russia Today 45 тисяч доларів. Раніше пан Флінн заявив, що готовий під присягою розповісти все, що йому відомо про ймовірні спроби Москви вплинути на вибори у США в обмін на захист від кримінального переслідування. У цьому його підтримав президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який невдовзі відповість на питання сенаторів.



Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і їх союзників і які витоки секретної інформації могли статися?



