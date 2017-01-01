Розвідка повідомила про готовність бойовиків до дезертирства
- Сьогодні, 13:22
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Єдиним стимулом для продовження служби у складі російських окупаційних військ є можливість отримання грошового забезпечення
Морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) Армійського корпусів збройних сил РФ погіршується. Зростає кількість військовослужбовців, які у разі загострення обстановки мають наміри звільнитись зі служби або уникнути відправки на передові позиції. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає «Главком».
«Встановлено, що більшість військовослужбовців 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК у разі активізації бойових дій мають наміри дезертирувати через побоювання загибелі або отримання поранення. Єдиним стимулом для продовження служби у складі російських окупаційних військ є можливість отримання грошового забезпечення в умовах відсутності інших джерел заробітку». – йдеться повідомленні.
Нагадаємо, у суботу українська розвідка повідомила, що біля окупованої російськими військами Ясинуватої стався вибух у приміщенні для зберігання зброї та боєприпасів. У результаті вибуху загинули та були поранені до двадцяти військовослужбовців РФ.
Уточнюється, що вибух стався на блокпосту 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 армійського корпусу (АК) збройних сил РФ.
Раніше повідомлялось, що у складі з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ триває погіршення морально-психологічного стану особового складу, що призводить до скоєння тяжких злочинів, у тому числі проти цивільного населення.