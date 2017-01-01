Розвідка розсекретила матеріали про «можливо ще живого» вбивцю Бандери

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Серед оприлюднених документів – агентурні донесення Сташинського, плани КДБ щодо ліквідації членів ОУН

Служба зовнішньої розвідки України розмістила у відкритому доступі 7 томів секретних матеріалів КДБ, які стосуються оперативної розробки Богдана Сташинського, вбивці лідера ОУН Степана Бандери.

Матеріали можна скачати з сайту СЗР, – повідомляє Апостроф.

Серед оприлюднених документів – агентурні донесення Сташинського, фото оперативної зйомки з його особистого архіву, плани КДБ щодо ліквідації членів ОУН тощо. У них розповідається про те, як Сташинського завербували, як він здійснював провокації проти ОУНівського підпілля на Західній Україні, як готував теракти проти лідерів українських емігрантських організацій.

Також розсекречено документи щодо Симона Петлюри та архівні матеріали про спробу органів держбезпеки СРСР завербувати одного з керівників розвідки УНР Василя Недайкашу.

Як повідомлялось раніше, у 2017 році Український інститут національної пам’яті почне просвітницьку кампанію про історію Української повстанської армії та розробить законопроект про реабілітацію УПА.