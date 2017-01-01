Розвідка: Шахтарі на окупованих територіях збираються на мітинг - вимагати грошей

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Колективи непрацюючих шахт планують висунути вимогу Захарченку щодо підвищення рівня життя

Зростає соціальна напруга на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Відмічається поширення закликів до колективів непрацюючих шахт та їх родичів прийняти участь у мітингу на площі Леніна в Донецьку о 10 годині ранку 19 квітня.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у себе на сторінці у Facebook.

На мітингу планується висунути вимогу голові «ДНР» Олександру Захарченку провести невідкладні заходи спрямовані на підвищення рівня достатку населення.

«Мотивом даної акції служить важке економічне становище місцевого населення, скорочення та відправка у неоплачувану відпустку шахтарів та бездіяльність керівництва шахт щодо виплати заборгованості по заробітній платні», - зазначили у розвідці.

Як повідомлялось, терористи «Л/ДНР» продовжують скоювати злочини у відношенні місцевого населення.