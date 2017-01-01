Розвідка: в окупаційних військах зростає недовіра до російського командування

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Російські військові

Російських офіцерів підозрюють у махінаціях з грошовим забезпеченням і у розкраданні озброєння

У російських окупаційних військах серед особового складу спостерігається посилення напруження у відносинах через поглиблення протиріч між кадровими військовими ЗС РФ та іншими категоріями військовослужбовців. По це заявляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Зростає рівень колективної недовіри особового складу до командування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у першу чергу до російських офіцерів, які підозрюються у махінаціях з грошовим забезпеченням, причетності до розкрадання озброєння та іншого військового майна, а також пов’язані з місцевим криміналітетом», - йдеться у повідомленні розвідувального відомства у Facebook.

Там також додали, що з початку травня цього року у населеному пунктів Голубівка Луганської області збільшилась кількість випадків сутичок між військовослужбовцями ЗС РФ та представниками так званих козацьких формувань.

«Мають місце факти відмови виконувати «казацьким» командуванням накази російських офіцерів, які обвинувачуються у розкраданні фінансування та недолугому командуванні, що призводить до невиправданих втрат особового складу та техніки», - уточнили в ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що невдоволені умовами проходження служби на Донбасі російські офіцери намагаються перевестися до підрозділів, які відправляють для участі у бойових діях на території Сирії.