Розвідку США очолив ворог Кремля

Колишній сенатор вимагав покарання Росії за анексію Криму

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування екс-сенатора штату Індіана – 73-річного Деніела Коутса, прихильника санкцій проти Росії – на посаду директора офісу Національної розвідки США. Про це повідомляє CNN.

Коутс відомий тим, що критикував дії Росії через анексію Криму в 2014 році і вимагав від президента США Барака Обами жорстких дій проти країни-агресора.

Після цього Росія заборонила йому в'їзд на свою територію. На що Коутс у своєму Twitter відповів жартом про перелік речей, які він не в змозі буде зробити після «бану» Путіним. Цей перелік він залишив порожнім.

In the spirit of Hoosier native @Letterman, here are the top 10 things I won't be able to do since Putin banned me from Russia: