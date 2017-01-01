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    Розвідку США очолив ворог Кремля

    • Сьогодні, 15:36
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    Деніел Коутс
    Деніел Коутс

    Колишній сенатор вимагав покарання Росії за анексію Криму

    Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування екс-сенатора штату Індіана – 73-річного Деніела Коутса, прихильника санкцій проти Росії – на посаду директора офісу Національної розвідки США. Про це повідомляє CNN.

    Коутс відомий тим, що критикував дії Росії через анексію Криму в 2014 році і вимагав від президента США Барака Обами жорстких дій проти країни-агресора.

    Після цього Росія заборонила йому в'їзд на свою територію. На що Коутс у своєму Twitter відповів жартом про перелік речей, які він не в змозі буде зробити після «бану» Путіним. Цей перелік він залишив порожнім.

    Росія США
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