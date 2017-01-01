Розвідники, які зникли на Луганщині, шостий день не виходять на зв'язок

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В штабі АТО сподіваються, що з розвідниками просто втрачено зв'язок

Група українських розвідників, які зникли у Луганській області, вже шостий день на виходять на зв'язок

Про це заявив журналістам речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Журналісти запитали в нього чи є нова інформація про зниклих на Луганщині розвідників.

«Станом на цю хвилину нічого не відомо. Ми намагаємось встановити з ними на зв'язок», - відповів речник Міноборони.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що на Луганщині розвідники ЗСУ пропали безвісти.

У штабі АТО зазначали, що версій їхнього зникнення багато. Серед найімовірніших розглядають втрату зв'язку.

«Я інформацію уточнюю майже кожні півгодини», - сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін 12 лютого.