Розвідники, які зникли на Луганщині, шостий день не виходять на зв'язок
- Сьогодні, 13:22
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В штабі АТО сподіваються, що з розвідниками просто втрачено зв'язок
Група українських розвідників, які зникли у Луганській області, вже шостий день на виходять на зв'язок
Про це заявив журналістам речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
Журналісти запитали в нього чи є нова інформація про зниклих на Луганщині розвідників.
«Станом на цю хвилину нічого не відомо. Ми намагаємось встановити з ними на зв'язок», - відповів речник Міноборони.
Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що на Луганщині розвідники ЗСУ пропали безвісти.
У штабі АТО зазначали, що версій їхнього зникнення багато. Серед найімовірніших розглядають втрату зв'язку.
«Я інформацію уточнюю майже кожні півгодини», - сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін 12 лютого.