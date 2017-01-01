РПЦ не знайшла слідів мироточення на бюсті Миколи II в Криму

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Екс-прокурор Няша біля бюсту Миколи ІІ

Водночас священику, який служить у каплиці, реомендовано спостерігати за бюстом

Комісія з священнослужителів Російської Православної Церкви не виявила слідів мироточення на бюсті Миколи II в сімферопольській каплиці, про який заявляла так звана депутат Держдуми Наталія Поклонська.

Виїзд до каплиці комісією було здійснено 6 березня, повідомляє прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії.

«На момент відвідування каплиці святих царських страстотерпців комісією слідів мироточення на бронзовому бюсті царя-страстотерпця Миколи II і іконах в каплиці не встановлено», - йдеться в повідомленні.

Водночас комісія порекомендувала священику, що служить в каплиці, уважно спостерігати за бюстом.

«Для ухвалення остаточного судження з цього питання комісія вважає за доцільне священику, що служить у каплиці, продовжити спостереження, і в разі появи слідів мироточення негайно повідомити правлячому архієрею і комісії», - йдеться у заяві.

Як повідомляв «Главком», колишній український прокурор Наталія Поклонська заявила, що в окупованому Криму замироточив бюст Миколи II.

«Це диво, яке не пояснять ні вчені, ніхто. І це в столітню річницю. Бачите, як!», - додала вона.