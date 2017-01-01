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    РПЦ не знайшла слідів мироточення на бюсті Миколи II в Криму

    • Вчора, 23:28
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    Екс-прокурор Няша біля бюсту Миколи ІІ
    Екс-прокурор Няша біля бюсту Миколи ІІ

    Водночас священику, який служить у каплиці, реомендовано спостерігати за бюстом

    Комісія з священнослужителів Російської Православної Церкви не виявила слідів мироточення на бюсті Миколи II в сімферопольській каплиці, про який заявляла так звана депутат Держдуми Наталія Поклонська.

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    Виїзд до каплиці комісією було здійснено 6 березня, повідомляє прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії.

    «На момент відвідування каплиці святих царських страстотерпців комісією слідів мироточення на бронзовому бюсті царя-страстотерпця Миколи II і іконах в каплиці не встановлено», - йдеться в повідомленні.

    Водночас комісія порекомендувала священику, що служить в каплиці, уважно спостерігати за бюстом.

    «Для ухвалення остаточного судження з цього питання комісія вважає за доцільне священику, що служить у каплиці, продовжити спостереження, і в разі появи слідів мироточення негайно повідомити правлячому архієрею і комісії», - йдеться у заяві.

    Як повідомляв «Главком», колишній український прокурор Наталія Поклонська заявила,  що в окупованому Криму замироточив бюст Миколи II.

    «Це диво, яке не пояснять ні вчені, ніхто. І це в столітню річницю. Бачите, як!», - додала вона.

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    Наталія Поклонська Крим РПЦ Сімферополь
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