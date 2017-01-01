Рубан заявив, що скасування пропуску в АТО призвело до зриву обміну полоненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рубан розповів подробиці їх із Савченко поїздки до самоназваної «ДНР»

Через затримання на пункті пропуску «Мар’їнка» прикордонниками керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана зірвався запланований обмін полоненими на Донбасі.

Про це в коментарі Громадському розказав сам Рубан.

«Сьогоднішній обмін, який мав відбутись поза Мінських угод, зірвано через те, що я не потрапив на ту (підконтрольну бойовикам – ред.) територію», – розказав він.

Однак, за його словами, обмін все одно відбудеться.

«Обмін буде, незалежно від того, хто буде його підштовхувати – обмін здійснить Порошенко, але цей обмін буде», – підсумував Рубан.

Також він розповів подробиці їх із Савченко поїздки до самоназваної «ДНР» і деталі його затримання на КПВВ «Мар’їнка».

Нагадаємо, що 27 лютого СБУ скасувала Рубану дозвіл про перетин лінії зіткнення на Донбасі.

Раніше СБУ провела опитування керівника українського центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана у зв'язку з фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в районі проведення АТО.

Нагадаємо, Савченко прибула до окупованого Донецька разом із Володимиром Рубаном.

Згодом нардеп прокоментувала свій візит, написавши пост у Facebook.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України щодо порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Надії Савченко «за підбурювання військовослужбовців Збройних сил України до повалення державного ладу».

Згодом глава СБУ доручив перевірити інформацію щодо підбурювання Савченко військових.

У суботу, 25 лютого, Савченко побувала у в'язниці, де утримують українських полонених.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України має багато запитань до Савченко і має намір її опитати найближчим часом.

Джерело: Громадське