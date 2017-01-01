Рух транспорту біля парламенту перекрито

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Активісти періодично запалюють димові шашки на площі Конституції, у парку і на вулиці Грушевського

Рух транспорту вулицею Грушевського наразі перекрито. Біля Верховної Ради зібралося кілька тисяч людей.

Ситуація поблизу ВР зараз спокійна, однак активісти періодично запалюють димові шашки на площі Конституції, у парку і на вулиці Грушевського.

Біля парламенту чергує кілька сотень правоохоронців. Охорону посилено також усередині Верховної Ради. Так, на другому поверсі чергують пожежники.

Як повідомлялось, у Києві триває марш націоналістичних організацій – ВО «Свобода», партій «Національний корпус» (створена на основі цивільного корпусу «Азов») і «Правий сектор». Акція присвячена третій річниці втечі Віктора Януковича з України. Організатори називають акцію Маршем національної гідності.