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    Рух транспорту Шулявським мостом відновили

    • Сьогодні, 12:51
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    Рух відновлено в обмеженому режимі

    Рух автотранспорту по Шулявському мосту відновили. Про це свідчать сайт videoprobki.ua.

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    Видно, що рух відновлено в обмеженому режимі. На мосту залишається комунальна техніка.

    Видно, що по мосту поїхав і громадський транспорт, маршрутки.

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    Нагадаємо, раніше Кличко озвучив причини обрушення Шулявського мосту.

    Як відомо, мер Києва після обвалу Шулявського мосту звільнив свого заступника.

    КМДА також закликає жителів та гостей столиці оминати на своєму шляху маршрути, які вимагають перетинання Шулявського мосту.

    Нагадаємо, що 27 лютого у Києві обвалився Шулявський містЧерез аварію заїзд на міст поки що закритий. Обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана, від Шулявки до Індустріального мосту.

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