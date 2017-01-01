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    Румунія погрожує заблокувати процедуру Brexit

    • Сьогодні, 19:48
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    Процедура&nbsp;Brexit
    Процедура Brexit

    Питання перебування румун у Сполученому Королівстві має бути вирішене на довгостроковій основі, заявили в Румунії

    Румунія залишає за собою право блокувати процедуру виходу Великої Британії з ЄС, якщо влада Сполученого Королівства не дасть гарантії дотримання прав румунських громадян, які там проживають.

    Про це заявила міністр у європейських справах румунського уряду Анна Бірхал, повідомляє Укрінформ.

    «Захист прав та інтересів румунських громадян, які мешкають у Великій Британії, має для нас дуже велике значення. Це одна з основних перешкод для Brexit, разом з врегулюванням фінансових спорів. Питання перебування румун у Сполученому Королівстві має бути вирішене на довгостроковій основі і на принципах взаємної вигоди», - наголосила міністр.

    За її словами, близько 220 тисяч громадян Румунії, які легально знаходяться у Великій Британії, повинні отримати гарантії дотримання своїх прав.

    На думку експертів, Румунія гратиме одну з ключових ролей у майбутніх переговорах щодо виходу Великої Британії з ЄС, оскільки країна головуватиме в ЄС у першій половині 2019 року, коли, за попередніми даними, планується завершити процедуру Brexit.

    Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей ввела в дію статтю 50 Лісабонського договору про ЄС, яка дала офіційний старт переговорному процесу про Brexit між Лондоном і Брюсселем.

    29 квітня у Брюсселі відбувся саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Лідери 27 країн-членів Європейського союзу одноголосно прийняли керівні принципи, якими Європейський союз буде керуватися на переговорах щодо Brexit.

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