Румунія збирається придбати у США військові ракети Patriot

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Ракетний комплекс

Цьогоріч румунський оборонний бюджет вперше в історії складе близько $3 млрд

Румунія має намір зміцнити обороноздатність країни шляхом оснащення своєї армії американськими ракетами Patriot.

Про це на прес-конференції у Бухаресті заявив начальник Генерального штабу румунської національної армії генерал Ніколає Чуке, повідомляє «Укрінформ».

При цьому начальник Генштабу не став уточнювати, про яку кількість ракет йдеться і яка буде процедура їхнього придбання.

Генерал підкреслив при цьому, що у 2017 році румунський оборонний бюджет вперше в історії складе близько трьох мільярдів доларів, що перевищує оборонні бюджети Чехії та Угорщини разом узяті.

За словами Чуке, у 2017 році понад 15 тисяч румунських військовослужбовців і близько двох тисяч одиниць бойової техніки візьмуть участь у найбільших військових навчаннях у Чорному морі. Вони пройдуть у червні та липні за участю представників 20 держав-членів НАТО.

До слова, наступного тижня, 25 - 26 квітня, в Балтійському повітряному просторі, переважно над Литвою, проходитимуть військово-повітряні навчання НАТО «Ramstein Alloy».