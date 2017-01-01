Руслана не отримає гонорар за виступ на «Євробаченні» - продюсер співачки

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Співачка Руслана

Витрати на виступ, за словами продюсера Руслани Лижичко, у п’ять разів перевищать запланований бюджет

Продюсер і чоловік співачки Руслани Олександр Ксенофонтов розповів в коментарі «КП в Україні», що за виступ на «Євробаченні» Руслана взагалі не отримає гонорар.

«Я не знаю, які суми дістануться Джамалі і Onuka після покриття всіх витрат на шоу. Що стосується Руслани, можу вам сказати, що наші витрати на шоу і відео, яке готує Руслана до виступу в інтервал-акті «Євробачення» більше ніж у п’ять разів перевищує ту суму, яка буде нам компенсована з державного бюджету «Євробачення». Тобто про «гонорар», як такий, в нашому випадку навіть не йдеться», - повідомив продюсер співачки.

Водночас, на думку Ксенофонтова, за виступ Джамали можна було б заплатити в два-три рази більше, адже «вона привезла «Євробачення-2017» в Україну».

Нагадаємо, що виступи Джамали на міжнародному пісенному конкурсі у Києві обійдуться бюджету країни у 986 тисяч гривень. На виступ Руслани передбачено 394 тис. гривень, а Onuka отримає 213 тис. гривень.