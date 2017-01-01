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    Руслана оголосила, хто отримає перший квиток на Євробачення-2017

    • Сьогодні, 20:56
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    Квитки на Євробачення-2017
    Квитки на Євробачення-2017

    Руслана отримала змогу першою придбати два квитки і подарує один із них журналістці

    Перший квиток на Євробачення-2017 отримає британська журналістка отримає. Про це під час офіційної церемонії старту продажу квитків повідомила українська співачка Руслана Лижичко.

    Так, під час церемонії відкриття продажу квитків на Євробачення-2017, Руслана отримала змогу першою придбати два квитки.

    Після того, як замовлення було зроблено і співачці вручили сувенірні квитки, Руслана оголосила, що перший квиток отримає британська журналістка.

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    «Є людина, яка буде надзвичайно вражена тим, що я подарую їй один квиток. Британська журналістка, яка є фаном Євробачення, яка від першої моєї перемоги завжди писала найбільше інформації позитивної про України, щохвилини вона зараз з нами, щосекунди вона спостерігає за тим, як відбувається підготовка до Євробачення в Україні. Я вважаю, що перший квиток заслужила британська журналістка, фан Євробачення», — сказала Руслана.

    Нагадаємо, що сьогодні о 20:15 стартував продаж квитків на Євробачення-2017.

    Джерело: УНН
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