Руслана оголосила, хто отримає перший квиток на Євробачення-2017

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Квитки на Євробачення-2017

Руслана отримала змогу першою придбати два квитки і подарує один із них журналістці

Перший квиток на Євробачення-2017 отримає британська журналістка отримає. Про це під час офіційної церемонії старту продажу квитків повідомила українська співачка Руслана Лижичко.

Так, під час церемонії відкриття продажу квитків на Євробачення-2017, Руслана отримала змогу першою придбати два квитки.

Після того, як замовлення було зроблено і співачці вручили сувенірні квитки, Руслана оголосила, що перший квиток отримає британська журналістка.

«Є людина, яка буде надзвичайно вражена тим, що я подарую їй один квиток. Британська журналістка, яка є фаном Євробачення, яка від першої моєї перемоги завжди писала найбільше інформації позитивної про України, щохвилини вона зараз з нами, щосекунди вона спостерігає за тим, як відбувається підготовка до Євробачення в Україні. Я вважаю, що перший квиток заслужила британська журналістка, фан Євробачення», — сказала Руслана.

Нагадаємо, що сьогодні о 20:15 стартував продаж квитків на Євробачення-2017.