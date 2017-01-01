Руйнування пам'ятника воїнам УПА в Польщі: МЗС заявляє про провокацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйнований пам'ятник воїнам УПА у польському селі Грушовичі

Україна та Польща узгодять подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань на територіях обох країн

В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника в польському селі Грушовичі поблизу Перемишля. Про це заявляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, повідомляє «Главком».

«Це відверта провокація у переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції «Вісла» – очевидно, з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати», – йдеться в коментарі МЗС.

«Нашим спільним інтересом є спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому не було дій подібного роду. Ми звернемося до польської сторони по офіційні роз'яснення і узгодимо подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті з 1994 р.», – інформує зовнішньополітичне відомство.

Повідомляється про домовленість про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію вищезгаданої угоди.

Нагадаємо, 26 квітня активісти і представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами