  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рятувальник понад півтори години гасили пожежу на ринку Одеси

    • Сьогодні, 23:10
    • Розсилка
    Пожежа на&nbsp;ринку &laquo;Північний&raquo;
    Фото: 048.ua
    Пожежа на ринку «Північний»

    Пожежа охоплювала приблизно 700 м2

    Рятувальники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка виникла у торговельних модулях одеського ринку «Північний».

    Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    До місця пожежі прибуло три пожежно-рятувальних відділення, через півтори години пожежу на площі приблизно 700 м2 торгових точок було ліквідовано.

    Загалом до гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 58 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується, додають у ДСНС.

    Як повідомляв «Главком», пожежа в Одесі на ринку «Північний» сталася близько 18:30. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю поблизу балонів з газом

    Читайте також
    пожежа ДСНС Одеса рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ