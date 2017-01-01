Рятувальник понад півтори години гасили пожежу на ринку Одеси

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Фото: 048.ua Пожежа на ринку «Північний»

Пожежа охоплювала приблизно 700 м2

Рятувальники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка виникла у торговельних модулях одеського ринку «Північний».

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

До місця пожежі прибуло три пожежно-рятувальних відділення, через півтори години пожежу на площі приблизно 700 м2 торгових точок було ліквідовано.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 58 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується, додають у ДСНС.

Як повідомляв «Главком», пожежа в Одесі на ринку «Північний» сталася близько 18:30. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю поблизу балонів з газом