Рятувальник понад півтори години гасили пожежу на ринку Одеси
- Сьогодні, 23:10
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Фото: 048.ua
Пожежа на ринку «Північний»
Пожежа охоплювала приблизно 700 м2
Рятувальники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, яка виникла у торговельних модулях одеського ринку «Північний».
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
До місця пожежі прибуло три пожежно-рятувальних відділення, через півтори години пожежу на площі приблизно 700 м2 торгових точок було ліквідовано.
Загалом до гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 58 чоловік особового складу.
Причина виникнення пожежі з’ясовується, додають у ДСНС.
Як повідомляв «Главком», пожежа в Одесі на ринку «Північний» сталася близько 18:30. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю поблизу балонів з газом