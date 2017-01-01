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    Рятувальники Дніпра попрощалися з загиблим колегою-героєм

    • Сьогодні, 09:38
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    Дмитра Тритейкіна буде поховано 23 лютого в Авдіївці

    Сьогодні зранку в місті Дніпро представники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області в останню путь провели загиблого героя-рятувальника Дмитра Тритейкіна. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    Для вшанування пам’яті загиблого колеги рятувальники Дніпропетровщини проводжали його в останню путь з ввімкненими проблисковими маячками та сиренами.

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    Рятувальники Дніпра попрощалися з загиблим колегою-героєм
    Рятувальники Дніпра попрощалися з загиблим колегою-героєм
    Рятувальники Дніпра попрощалися з загиблим колегою-героєм
    Рятувальники Дніпра попрощалися з загиблим колегою-героєм

    Героя-рятувальника Дмитра Тритейкіна буде поховано на Батьківщині 23 лютого в м. Авдіївка.

    Як повідомлялося, Тритейкін, якого було тяжко поранено під час обстрілу Авдіївки 2 лютого, помер у лікарні Дніпра 21 лютого.

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