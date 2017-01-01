Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах

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Пожежники близько 12 годин ліквідовували загоряння на колишній овочевій базі під Києвом

Пожежу на території колишньої овочевої бази у м. Бровари Київської області за адресою вул. Красовського, 42 ліквідовано 6-го червня о 5 год. 45 хв. Жертв та постраждалих немає. Про це передає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«О 5 год. 45 хв. 6 червня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі близько 1500 кв.м. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.



5 червня, о 13:26 надійшло повідомлення про пожежу на території колишньої овочевої бази у м. Бровари Київської області по вул. Красовського, 42. По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла у одноповерховій металевій будівлі ангарного типу (розмірами 50x20) з розповсюдженням вогню на поруч розташовану металеву складську будівлю ангарного типу (розмірами 25x20).

Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено конструктивні елементи будівель та продукцію деревини, що знаходилася всередині. До гасіння пожежі залучалося 12 од. тех. та 46 чол.

Крім того, у поліції назвали ймовірні причини пожежі в Броварах.