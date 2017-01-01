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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах

    • Сьогодні, 09:30
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    Пожежники близько 12 годин ліквідовували загоряння на колишній овочевій базі під Києвом

    Пожежу на території колишньої овочевої бази у м. Бровари Київської області за адресою вул. Красовського, 42 ліквідовано 6-го червня о 5 год. 45 хв. Жертв та постраждалих немає. Про це передає прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).   

    «О 5 год. 45 хв. 6 червня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі близько 1500 кв.м. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

    5 червня, о 13:26 надійшло повідомлення про пожежу на території колишньої овочевої бази у м. Бровари Київської області по вул. Красовського, 42. По прибуттю рятувальників на місце події встановлено, що пожежа виникла у одноповерховій металевій будівлі ангарного типу (розмірами 50x20) з розповсюдженням вогню на поруч розташовану металеву складську будівлю ангарного типу (розмірами 25x20).

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    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах
    Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Броварах

    Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено конструктивні елементи будівель та продукцію деревини, що знаходилася всередині. До гасіння пожежі залучалося 12 од. тех. та 46 чол. 

    Крім того, у поліції назвали ймовірні причини пожежі в Броварах.

     

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