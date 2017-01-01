Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі під Києвом

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Гасіння пожежі на Київщині

Пожежу ліквідовували протягом чотирьох годин після локалізації осередку вогнища

17 травня до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння сміття на санкціонованому сміттєзвалищі поблизу села Нові Петрівці на Київщині.

Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що горить сміття окремими осередками, а основний осередок загорання має площу 0,5 га, крім того, існувало декілька окремих осередків загальною площею 1-1,2 га. Відстань сміттєзвалища від населеного пункту складала близько 6 км.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, пожежу ліквідовували протягом чотирьох годин після локалізації осередку вогнища.

«До гасіння пожежі залучалися один екскаватор, два бульдозера, три самоскиди та шість водовозок від Вишгородської райдержадміністрації. Від ДСНС працювало чотири автоцистерни та 27 чоловік особового складу 10-го Державного пожежно-рятувального загону міста Вишгород», - додають у ДСНС.

На місці пожежі було проведено виїзне засідання комісії ТЕБ та НС на чолі з головою Вишгородської райдержадміністрації та начальником Головного управління ДСНС України у Київській області, де були ухвалені заходи з ліквідації даної пожежі.

Нагадаємо, під час гасіння пожежі Державна служба з надзвичайних ситуацій підсилювала технікою пожежні підрозділи.