Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку
- Сьогодні, 01:17
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Пожежа на київському ринку
За попередньою інформацією, горіли кіоски
У вівторок ввечері, 16 травня, на площі Шевченка в Києві на ринку сталася пожежа.
Як пише «Сегодня», загорілися торговельні кіоски.
В прес-службі ДСНС виданню повідомили, що дзвінок у чергову частину надійшов у 21:52 вівторка. На місце виїхали чотири пожежних автомобіля та 20 пожежників. О 22:11 вогонь на площі 50 кв.м було локалізовано, а о 22:21 пожежа була ліквідована.
За попередньою інформацією, горіли кіоски. Про причини пожежі поки не повідомляється.
Нагадаємо, нещодавно горіли склади Березанської суконної фабрики, що у Київській області.
Як повідомляв «Главком», 10 травня на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.