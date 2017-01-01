Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на київському ринку

За попередньою інформацією, горіли кіоски

У вівторок ввечері, 16 травня, на площі Шевченка в Києві на ринку сталася пожежа.

Як пише «Сегодня», загорілися торговельні кіоски.

В прес-службі ДСНС виданню повідомили, що дзвінок у чергову частину надійшов у 21:52 вівторка. На місце виїхали чотири пожежних автомобіля та 20 пожежників. О 22:11 вогонь на площі 50 кв.м було локалізовано, а о 22:21 пожежа була ліквідована.

За попередньою інформацією, горіли кіоски. Про причини пожежі поки не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно горіли склади Березанської суконної фабрики, що у Київській області.

Як повідомляв «Главком», 10 травня на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.