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    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку

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    Пожежа на київському ринку
    Пожежа на київському ринку

    За попередньою інформацією, горіли кіоски

    У вівторок ввечері, 16 травня, на площі Шевченка в Києві на ринку сталася пожежа.

    Як пише «Сегодня», загорілися торговельні кіоски.

    В прес-службі ДСНС виданню повідомили, що дзвінок у чергову частину надійшов у 21:52 вівторка. На місце виїхали чотири пожежних автомобіля та 20 пожежників. О 22:11 вогонь на площі 50 кв.м було локалізовано, а о 22:21 пожежа була ліквідована.

    За попередньою інформацією, горіли кіоски. Про причини пожежі поки не повідомляється.

    Нагадаємо, нещодавно горіли склади Березанської суконної фабрики, що у Київській області.

    Як повідомляв «Главком», 10 травня на Дарницькому ринку в Києві сталася масштабна пожежа.

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    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку
    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку
    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку
    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку
    Рятувальники ліквідували пожежу на столичному ринку

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    пожежа Київ ДСНС ринок рятувальники
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