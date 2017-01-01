Рятувальники оголосили третій рівень лавинної небезпеки у Карпатах

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3 лютого в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні опади

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку на Закарпатті та зміну погоди в Україні 3 лютого.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«3 лютого у гiрських районах Закарпатської області зберігається, у горах Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей оголошується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки. В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 3 лютого в Карпатах та на Закарпатті сильні опади, пориви вітру 15-20м/с ; в Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях ожеледь, налипання мокрого снігу. В Україні, окрім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200- 500 м . В Україні, окрім півдня, на дорогах ожеледиця.

По Києву 3 лютого налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. На Київщині налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, місцями сильні опади.

Також у відомстві попереджають, що 3-6 лютого внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями: на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2- 1,0 м . Очікується поступове послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води на 0,5- 1,5 м .

Зважаючи на наявнiсть значної кiлькостi снiгового покриву, мерзлий грунт, у басейнах річок Закарпаття можливі пiдтоплення понижених ділянок талими водами.