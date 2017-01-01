Рятувальники під Харковом другу добу гасять пожежу на сміттєзвалищі

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На місці працюють п'ять одиниць пожежної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу

У Харківській області сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу на ТОВ «Сміттєпереробний завод» надійшла рятувальникам 4 травня о 15:46. Вогонь встиг поширитися на площу 700 кв. м.

Зараз на місці продовжують працювати рятувальники, займання вдалося локалізувати.

«В 00:27 5 серпня пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Зараз тривають роботи з її повної ліквідації. На місці працюють п'ять одиниць пожежної техніки та 30 осіб особового складу ДСНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що гасити такі пожежі досить складно, оскільки під час горіння твердих відходів вогонь швидко поширюється всередині сміттєвого масиву і по його поверхні, при цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю токсичного диму і, як наслідок, задимленням значної території навколо.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом під час гасіння пожежі стався обвал сміття, внаслідок чого загинуло троє рятувальників та еколог. Сміттєзвалище закрили за рішенням суду. Експертиза показала, що на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом було самозаймання, а не підпал.