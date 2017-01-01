Рятувальники попередили про небезпеку лавин та сильні опади в Карпатах

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Водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються по всій Україні

На поточному тижні 21-22 лютого на Закарпатті очікуються сильні опади, через що можливе зходження снігових лавин.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«У зв'язку зі снігопадами у високогір’ї Закарпатської області оголошується значна (3-й рівень) лавинна небезпека», - йдеться а повідомленні.

Метеорологи прогнозують у регіоні сильний мокрий сніг та дощі.

Нагадаємо, водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються в Україні найближчими днями.

Синоптики також прогнозують, що наприкінці поточного тижня температура повітря в Україні підвищиться до 10 градусів тепла, а на півдні буде ще тепліше.