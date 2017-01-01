Рятувальники попередили про небезпеку лавин та сильні опади в Карпатах
- Сьогодні, 20:56
-
Розсилка
Водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються по всій Україні
На поточному тижні 21-22 лютого на Закарпатті очікуються сильні опади, через що можливе зходження снігових лавин.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«У зв'язку зі снігопадами у високогір’ї Закарпатської області оголошується значна (3-й рівень) лавинна небезпека», - йдеться а повідомленні.
Метеорологи прогнозують у регіоні сильний мокрий сніг та дощі.
Нагадаємо, водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються в Україні найближчими днями.
Синоптики також прогнозують, що наприкінці поточного тижня температура повітря в Україні підвищиться до 10 градусів тепла, а на півдні буде ще тепліше.