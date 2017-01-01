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    Рятувальники попередили про небезпеку лавин та сильні опади в Карпатах

    • Сьогодні, 20:56
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    Водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються по всій Україні

    На поточному тижні 21-22 лютого на Закарпатті очікуються сильні опади, через що можливе зходження снігових лавин.

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    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «У зв'язку зі снігопадами у високогір’ї Закарпатської області оголошується значна (3-й рівень) лавинна небезпека», - йдеться а повідомленні.

    Метеорологи прогнозують у регіоні сильний мокрий сніг та дощі.

    Нагадаємо, водіїв попереджають про туман і опади, що очікуються в Україні найближчими днями.

    Синоптики також прогнозують, що наприкінці поточного тижня температура повітря в Україні підвищиться до 10 градусів тепла, а на півдні буде ще тепліше.

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