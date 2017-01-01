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    Рятувальники попереджають про грози і шквали на сході та півдні України

    • Сьогодні, 09:46
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    В ДСНС попередили, що подекуди сьогодні пройде град

    Сьогодні, 1 червня, у східних та південних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

    «1 червня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями грози, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у четвер, 1 червня, у столиці без опадів, вдень до +23°.

    У центральних регіонах опадів не очікується, вдень температура повітря становитиме від +23 до +27.

    На заході України опадів не очікується, вдень температура становитиме від +21 до +25.

    На півночі країни також без опадів, денна температура становитиме від +20 до +23.

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