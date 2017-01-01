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    Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області

    • Сьогодні, 13:49
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    До кінця доби 30 травня у Києві та Київській області очікується гроза

    За прогнозами синоптиків, найближчої години і з утриманням до кінця доби в Києві очікуються грози й сильні шквали. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

    «За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15–20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у службі зазначили, що вдень 31 травня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15–20 м/с.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, у західних, північних та центральних областях подекуди очікується дощ, гроза, температура повітря вдень становитиме від +24 до +29.

    Як відомо, вчора на столицю РФ Москву обрушився ураган: відомо про 14 загиблих, близько 170 потерпілих осіб. 

    ДСНС рятувальники
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