Рятувальники попереджають про грозу у Києві та області

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До кінця доби 30 травня у Києві та Київській області очікується гроза

За прогнозами синоптиків, найближчої години і з утриманням до кінця доби в Києві очікуються грози й сильні шквали. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 30 травня по Києву та області грози, місцями шквали 15–20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у службі зазначили, що вдень 31 травня в західних областях грози, в окремих пунктах град та шквали 15–20 м/с.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, у західних, північних та центральних областях подекуди очікується дощ, гроза, температура повітря вдень становитиме від +24 до +29.

Як відомо, вчора на столицю РФ Москву обрушився ураган: відомо про 14 загиблих, близько 170 потерпілих осіб.