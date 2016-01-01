Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах України

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Ожеледиця на дорогах

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці

У середу, 21 грудня, в Україні на дорогах ожеледиця. Про це інформує Укргідрометцентр.

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.

«Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш імовірним є виникнення ожеледиці», – йдеться у повідомленні ДСНС.