Рятувальники попереджають про сходження лавин на Буковині
- Сьогодні, 09:56
-
Розсилка
В Чернівецькій області оголошено лавинну небезпеку
Сьогодні, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
«10 січня у горах Чернівецької області значний (III) рiвень лавинної небезпеки», - йдеться в повідомленні.
Раніше рятувальники повідомили, що поблизу села Ділове Рахівського району 8 січня на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.
Внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні українцям обіцяють похмуру і сніжну погоду.
Крім того, ситуація на дорогах країни нормалізувалась, але три траси закриті.