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    Рятувальники попереджають про сходження лавин на Буковині

    • Сьогодні, 09:56
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    В Чернівецькій області оголошено лавинну небезпеку

    Сьогодні, 10 січня, у горах Чернівецької області очікується значний рiвень лавинної небезпеки.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    «10 січня у горах Чернівецької області значний (III) рiвень лавинної небезпеки», - йдеться в повідомленні.

    Раніше рятувальники повідомили, що поблизу села Ділове Рахівського району 8 січня на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.

    Внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі, ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, сьогодні українцям обіцяють похмуру і сніжну погоду.

    Крім того, ситуація на дорогах країни нормалізувалась, але три траси закриті. 

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