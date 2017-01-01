Рятувальники попереджають про значну лавинну небезпеку в горах

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Сходження лавини

У горах Закарпатської та Львівської областей зберігається 3-й рівень лавинної небезпеки

У п’ятницю, 10 лютого, у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Увага! Попередження щодо лавинної небезпеки у горах Закарпатської та Львівської областей. За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки», - йдеться у повідомленні.

Також ДСНС інформує, що, починаючи з 4 лютого, у зв'язку із ускладненням погодних умов в Україні, рятувальники надають допомогу громадянам, які потрапили у снігові замети на автошляхах країни.

Зокрема, протягом останньої доби бійці ДСНС Житомирщини 12 разів залучилися для надання допомоги водіям у буксируванні транспортних засобів на автошлях області.

Кіровоградські рятувальники 17 разів виїздили для надання допомоги водіям, чиї автомобілі опинились на складних ділянках догори. Загалом бійці ДСНС визволили із снігових заметів 28 автомобілів, з них 20 вантажних, 7 легкових та 1 мікроавтобус.

Так, в Хмельницькій області на автодорозі Красилів-Кульчини, поблизу села Заставки, занесло у сніговий замет маршрутний автобус. На місце виклику прибули працівники ДСНС, які за допомогою рятувального автомобіля відбуксирували маршрутний автобус «ПАЗ» з 17 пасажирами на проїжджу частину дороги.

На Вінниччині через складні погодні умови вантажний автомобіль «Skania» перекрив проїжджу частину дороги у результаті чого заблокував рух інших авто. Бійці ДСНС відбуксирували транспортний засіб на безпечну ділянку дороги та відновили рух на автошляху.

Чернівецькі рятувальники надали допомогу на дорогах області 31 вантажному автомобілю.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні автотранспорту із снігових заметів на території України залучалось 846 од. тех. та 1 тис. 812 чол., з яких від Укравтодору залучено 741 од. тех. та 1 тис. 417 чол., від ДСНС 105 од. тех. та 395 чол. о/с.