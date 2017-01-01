Рятувальники попереджають українців про заморозки у чотирьох областях
- Сьогодні, 09:33
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На поверхні ґрунту заморозки становитимуть 0-2°
В ніч з 23 на 24 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
«Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, в Рівненській і Волинській областях дощі, в Криму - дощі з грозами, температура вдень від +15 до +23.
На сході України сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +15 до +19, вночі до +8.
У центральних регіонах мінлива хмарність, температура вдень від +17 до +22, вночі до +9.
На півдні України мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +19 до +22, вночі до +11, у Криму очікуються дощі з грозами, температура вдень до +19.
На заході України мінлива хмарність, у Волинській і Рівненській області очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +20 до +23, вночі до +9.
На півночі очікується мінлива хмарність, вдень від +19 до +23, вночі до +10.
В Києві очікується мінлива хмарність, температура вдень становитиме від +21 до +23, вночі від +8 до +10.