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    Рятувальники попереджають українців про заморозки у чотирьох областях

    • Сьогодні, 09:33
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    На поверхні ґрунту заморозки становитимуть 0-2°

    В ніч з 23 на 24 травня в окремих регіонах України очікуються заморозки.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

    «Вночі 23 травня в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, в Рівненській і Волинській областях дощі, в Криму - дощі з грозами, температура вдень від +15 до +23.

    На сході України сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +15 до +19, вночі до +8.

    У центральних регіонах мінлива хмарність, температура вдень від +17 до +22, вночі до +9.

    На півдні України мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +19 до +22, вночі до +11, у Криму очікуються дощі з грозами, температура вдень до +19.

    На заході України мінлива хмарність, у Волинській і Рівненській області очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +20 до +23, вночі до +9.

    На півночі очікується мінлива хмарність, вдень від +19 до +23, вночі до +10.

    В Києві очікується мінлива хмарність, температура вдень становитиме від +21 до +23, вночі від +8 до +10.

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