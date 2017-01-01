Рятувальники: пожежа на полігоні побутових відходів на Рівненщині локалізована

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Фото: ДСНС Рівненської області Масштабна пожежа сталась на Рівненському сміттєзвалищі

Сьогодні загорілося сміття на полігоні на Рівненщині

Сьогодні, 11 травня, сталось загоряння сміття на території полігону побутових відходів в Рівненській області. Про це «Главкому», повідомили у прес-службі ДСНС Рівненської області.

«11 травня о 03:55 до рятувальників звернулися працівники КАТП-1728, які попросили допомоги в ліквідації загоряння сміття на території полігону побутових відходів поблизу с. Бармаки Рівненського району. Вогнеборці встановили, що сміття горить на території площею майже 300 м². На гасіння рятувальники подали лафетний та ручний водяні стволи. Значно ускладнює роботу працівників ДСНС сильний вітер, що розносить осередки пожежі, та значна глибина горіння (до 5 метрів)», - зазначається у документі.

На боротьбу з вогнем задіяно від ДСНС 7 співробітників та 2 одиниці техніки, а також 12 працівників та 4 одиниці техніки комунального підприємства.

«О 08:38 пожежу вдалося локалізувати. Наразі ситуація контрольована, проводяться роботи щодо остаточної ліквідації загоряння», - йдеться у повідомленні.