Рятувальники приступили до ліквідації пошкодження відбійника на Шулявському мосту

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Вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкцій

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Рятувальники приступили до ліквідації пошкодження бар'єрного огородження на Шулявському мосту в Києві, повідомляютьУкраїнські Новиниз посиланням на місцеве управління ДержНС.

«На даний момент пошкоджено декілька автомобілів, рух ускладнилося через пошкодження відбійника», - відзначили в прес-службі відомства, додавши, що рятувальники вже ліквідують пошкодження мосту.

Зокрема, вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкцій.

Результати обвалу, повинні ліквідувати комунальні служби міста.

Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.