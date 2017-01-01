Рятувальники приступили до ліквідації пошкодження відбійника на Шулявському мосту
- Сьогодні, 22:27
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Вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкційРятувальники приступили до ліквідації пошкодження бар'єрного огородження на Шулявському мосту в Києві, повідомляють «Українські Новини»з посиланням на місцеве управління ДержНС.
«На даний момент пошкоджено декілька автомобілів, рух ускладнилося через пошкодження відбійника», - відзначили в прес-службі відомства, додавши, що рятувальники вже ліквідують пошкодження мосту.
Зокрема, вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкцій.
Результати обвалу, повинні ліквідувати комунальні служби міста.
Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі.
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.