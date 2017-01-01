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    Рятувальники приступили до ліквідації пошкодження відбійника на Шулявському мосту

    • Сьогодні, 22:27
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    Вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкцій

    Рятувальники приступили до ліквідації пошкодження бар'єрного огородження на Шулявському мосту в Києві, повідомляють «Українські Новини»з посиланням на місцеве управління ДержНС.

    «На даний момент пошкоджено декілька автомобілів, рух ускладнилося через пошкодження відбійника», - відзначили в прес-службі відомства, додавши, що рятувальники вже ліквідують пошкодження мосту.

    Зокрема, вживаються заходи, щоб не допустити подальшого обвалення конструкцій.

    Результати обвалу, повинні ліквідувати комунальні служби міста.

    Нагадаємо, у Києві ввечері в понеділок, 27 лютого, обвалився міст на Шулявському шляхопроводі. 

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міст, що обвалився на Шулявському шляхопроводі, не був аварійним.

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