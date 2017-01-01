Рятувальники розбирають завали коледжу в Коломиї

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На момент початку руйнування на першому поверсі в приміщенні їдальні перебувало близько 20 чоловік

Станом на 17 год. рятувальниками ДСНС проводяться роботи з розбирання завалів навчального закладу у м. Коломия Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«О 15:50 підрозділами ДСНС розпочато роботи з розбирання завалів пошкоджених елементів будівлі навчального закладу. Станом на 17:00 до ліквідації завалу залучено 18 одиниць техніки, 101 особа, з них від Управління ДСНС в області - 9 одиниць техніки та 81 рятувальник», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додають, що на момент початку руйнування на першому поверсі в приміщенні їдальні перебувало близько 20 чоловік, які адміністрацією закладу були виведені на вулицю.

Як повідомлялось, 15 травня о 14:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Коломия Івано-Франківської області на вулиці Богдана Хмельницького відбулось руйнування фасадної стіни на площі близько 80 кв. м. та перекриття будівлі з четвертого по перший поверхи навчального корпусу Коломийського економіко-правового коледжу. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

На місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківської обласної комісії з питань ТЕБ та НС під головуванням першого заступника голови Івано-Франківської ОДА Марії Савки та мобільно-оперативна група Управління ДСНС в області під керівництвом начальника Управління полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького.