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    Рятувальники у Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп

    • Сьогодні, 14:55
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    Невідомі викинули в зарості очерету близько 300 люмінесцентних ламп у картонних коробках

    У четвер, 30 березня, було проведено роботи з ліквідації несанкціонованого звалища ртутних люмінесцентних ламп на березі річки Інгул у Центральному районі Миколаєва, яке знайшли користувачі соціальної мережі Facebook. Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

    За даними міської ради, роботи провели рятувальники 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС України спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

    Так, на місці події комісією було встановлено, що неподалік від залізничної станції Інгул, за 200 м від колії, невідомі особи викинули в зарості очерету близько 300 люмінесцентних ламп у картонних коробках.

    Встановлено, що внаслідок пожежі, яка випалила частину очерету та коробки з-під ламп, були зруйновані скляні колби ламп.

    «З метою недопущення подальшого потрапляння небезпечних речовин у довкілля рятувальниками 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС України здійснено збір ламп», – йдеться у повідомленні.

    Також у Миколаївській міській раді зазначили, що питання утилізації відходів буде вирішено після проведення слідчих дій представниками ГУ НП у Миколаївській області.

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    Рятувальники у Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп
    Рятувальники у Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп
    Рятувальники у Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп
    Рятувальники у Миколаєві прибрали звалище ртутних ламп

    Щороку в Україні фіксують масову загибель риби через накопичені у водоймах України небезпечні відходи.

    Так, за словами екологів, після вживання людиною отруєної риби небезпечні речовини циркулюють в її організмі, провокуючи, зокрема, онкологічні та серцево-судинні захворювання.

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